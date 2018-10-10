Ханой, 10 октября, 2018, 20:19 — ИА Регнум. 9 октября в резиденции министерства обороны СРВ в Ханое прошли переговоры между генерал-полковником вооруженных сил вьетнамской народной армии (ВНА) Фам Нгок Минем и генерал-лейтенантом вооруженных сил РФ Юрием Ставицким. На встрече были обсуждены вопросыукрепления военного сотрудничества между странами в рамках ООН.

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По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», в ходе переговоров стороны сошлись во мнении о том, что уровень сотрудничества в сфере обороны между Вьетнамом и РФ не соответствует потенциалу. В ближайшее время будет организован регулярный обмен делегациями, а также усовершенствована система подготовки кадров военных Вьетнама, участвующих в миротворческих операциях ООН. По результатам переговоров был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере обороны с целью сохранения мира и безопасности.