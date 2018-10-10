Исламабад, 10 октября, 2018, 20:00 — ИА Регнум. В Пакистане зафиксировано самое большое за всю историю падение стоимости национальной валюты. По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, 9 октября цена за 1 доллар на открытом рынке достигла исторического максимума — 138 рупий.

Abbas dhothar Мохаммед Али Джинна на купюре в 1000 пакистанских рупий

Увеличение цены за один день составило 9,5 рупий. Резкое ослабление национальной валюты добавило нестабильности на финансовом рынке, а также привело к еще большему оттоку средств с фондовой биржи в Карачи. 8 октября было зафиксирован самый крупный обвал на бирже за последние 14 месяцев.

По мнению пакистанских аналитиков, одной из основных причин экономической нестабильности и резкого удешевления национальной валюты стало изменение решения правительства: ранее оно многократно заявляло о том, что помощь Международного Валютного Фонда не понадобится, а недавно, неожиданно признав плаченое состояние национальной экономики, срочно обратилась к МВФ с просьбой о получении миллиардных кредитов.