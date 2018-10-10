Луганск, 10 октября, 2018, 19:26 — ИА Регнум. Факты мародерства украинских солдат в населенном пункте Золотое-4 зафиксировал беспилотник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 10 октября «Луганский информационный центр».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

По его словам, СММ ОБСЕ опубликовала официальный отчет, где говорится, что беспилотник миссии обнаружил грузовик, который был нагружен бытовой мебелью. По данным ЛНР, именно в тот день, когда БПЛА ОБСЕ обнаружил грузовик, украинские военнослужащие вывозили вещи из двух частных домов, которые покинули хозяева.

Напомним, ранее жительница Донбасса рассказала, что военнослужащие ВСУ регулярно грабят местных жителей: ходят по дворам и выискивают, где можно поживиться.