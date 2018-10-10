Токио, 10 октября, 2018, 20:44 — ИА Регнум. 9 октября на симпозиуме в Токио премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметил свою приверженность декларации между Токио и Сеулом 1998 года о развитии двусторонних отношений. В декларации сказано, что японо-корейские отношения должны быть направлены в будущее, без оглядки на непростое прошлое.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», Япония и Южная Корея в этом году празднуют 20-летие подписания совместной декларации тогдашним премьер-министром Японии Кейдзо Обути и южнокорейским президентом Ким Дэ Чжуном. В декларации содержится призыв к ориентированным на будущее отношениям, основанным на взаимопонимании и доверии.

Одним из главных проблем двусторонних отношений является реакция южнокорейской общественности на соглашение 2015 года между Токио и Сеулом об «окончательном и необратимом» решении вопроса о корейских «женщинах для утешения», которые были вынуждены были заниматься проституцией для японских солдат во время Второй мировой войны.