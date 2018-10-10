Кабул, 10 октября, 2018, 20:55 — ИА Регнум. Главное исполнительное лицо Афганистана Абдулла Абдулла заявил, что он высоко ценит помощь США в качестве посредника в мирном процессе в стране.

Halifax International Security Forums Абдулла Абдулла — премьер Афганистана

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», данное заявление было сделано в ходе заседания Совета министров Афганистана, которое прошло под председательством Абдуллы Абдуллы.

Главное исполнительное лицо сказал, что сейчас идет активная работа по прекращению войны в Афганистане, и поприветствовал приверженность США идее установления мира в стране.

Абдулла Абдулла добавил, что сейчас созданы все условия для достижения мира в Афганистане, и призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воспользоваться представившейся возможностью, чтобы положить конец войне.