Москва, 10 октября, 2018, 18:37 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга 10 октября прокомментировала скандал с российскими футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

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Представитель МИД отказалась давать оценку действиям спортсменов, отметив, что в произошедшем должны разбираться правоохранительные органы. «Это признак не хорошего тона, это признак правового государства», — подчеркнула она.

В то же время Мария Захарова обратила внимание на «общественную реакцию неприятия какого-либо насилия». «Это признак зрелости и ответственности гражданского общества, которое понимает, что подобные вещи требуют именно общественной реакции», — сказала представитель МИД.

Напомним, ранее МВД возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева после драки с их участием в центре Москвы, в результате которой пострадали водитель телеведущей «Первого канала» и чиновник Минпромторга России.

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