Будапешт, 10 октября, 2018, 18:55 — ИА Регнум. Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп была вызвана в МИД Венгрии в связи с «ситуацией вокруг венгров в Закарпатской области», заявил представитель венгерского внешнеполитического ведомства Левенте Мадьяр, сообщает 10 октября УНИАН.

Bikkessy Heinbucher József. Венгерский наездник на дикой лошади (фрагмент). 1816

По его словам, Будапешт обеспокоен тем, как разворачивается ситуация на Украине вокруг этнических венгров в Закарпатской области. Так, МИД Венгрии высказал беспокойство тем, что экстремистский сайт «Миротворец» добавил закарпатских чиновников с венгерскими паспортами в черный список. Также МИД Венгрии высказал опасения по поводу того, что Киев хочет создать военную базу в Закарпатской области.

Напомним, ранее скандально известный сайт «Миротворец» добавил в черный список и опубликовал данные сотен жителей Украины, которые получили венгерские паспорта.