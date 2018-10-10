Бангладеш, 10 октября, 2018, 21:57 — ИА Регнум. В бангладешском городе Фараккабад в присутствии посла Индии в Бангладеш Харш Вардхан Шрингла прошла торжественная церемония открытия колледжа «Ганди бхаван». В приветственной речи посол Индии заявил, что Индии и Бангладеш необходимо объединить усилия для борьбы с терроризмом. По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», посол Индии отметил, что правительство премьер-министра Бангладеш Хасины Вазед смогло «храбро, оперативно и мудро» противостоять устроившим недавно теракт в ресторане «Холи артизан».

akshayapatra

В 2017 г. во время своего визита в Бангладеш министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж заложила первый камень в фундамент ныне четырехэтажного здания колледжа «Ганди бхаван». Как заявил посол Индии, «на территории Бангладеш во время освободительной войны бенгальцев в 1971 г. наша страна потеряла множество своих граждан, положивших жизни за братский народ. Мы посвящаем этот колледж их памяти».