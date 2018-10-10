Буэнос-Айрес, 10 октября, 2018, 19:10 — ИА Регнум. В связи с экономическим кризисом в Аргентине МВФ пересмотрел прогноз роста экономики страны. 8 октября скорректированный прогноз был представлен в рамках доклада, посвящённого перспективам мировой экономики, на ежегодном совещании МВФ. Как сообщает новостное агентство «Инфобае» со ссылкой на данный доклад, экономический спад в Аргентине составит 2,6% в 2018 году и 1,6% в 2019-м, причём, по утверждениям экспертов, в ближайшее время рецессию преодолеть не удастся.

Иван Шилов ИА REGNUM Аргентина

В докладе отмечается, что положительные изменения в ВВП Аргентины возможны лишь в среднесрочной перспективе. В частности, в 2020 г. прогнозируется рост ВВП на 2,7%, а в последующие несколько лет — на 3,2%.

Ещё в октябре 2017 г. МВФ прогнозировал для Аргентины рост ВВП 2,5%, однако вскоре цифра была скорректирована до 2%. Эта оценка оказалась далеко не последней. Падение курса песо (национальная валюта Аргентины), засуха, нанесшая значительный ущерб национальному сельскому хозяйству, высокая процентная ставка и политика жёсткой экономия, которую правительство начало проводить по рекомендации МВФ с целью сбалансировать бюджет, внесли свои коррективы.

Изменения претерпели и инфляционные прогнозы. Согласно новому докладу о перспективах мировой экономики, в 2018 г. инфляция в Аргентине возрастёт до уровня 40,5%, что ставит страну на второе место после Венесуэлы по данному показателю в Южной Америке.