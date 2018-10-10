Воронеж, 10 октября, 2018, 18:05 — ИА Регнум. Трое заместителей главы департамента здравоохранения Воронежской области привлечены к ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства решением губернатора и по представлению прокуратуры. Об этом ИА REGNUM 10 октября сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов. Также на нарушениях попались еще несколько чиновников и главные врачи воронежских больниц.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Как сообщается, в ходе проведения проверки выяснилось, что чиновники департамента и главные врачи больниц региона в справках о своих доходах и собственности указывали недостоверные данные. Так, укрывались банковские счета с крупными суммами денежных средств, недвижимое имущество, земельные участки. Кроме того, чиновники «забывали» сообщать руководству о работе для коммерческих фирм. Выявлены также случаи «бесконтрольности при выделении бюджетных средств, предназначенных на выполнение государственного задания». Чиновники и руководители медучреждений также скрывали информацию о том, что их супруги являются учредителями в частных медорганизациях.

Случаи далеко не единичные: по данным прокуратуры, к дисциплинарной ответственности было привлечены девять сотрудников департамента здравоохранения, а также главные врачи БУ ВО «Воронежский областной клинический центр медицинской профилактики», БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница № 2 им. К. В. Федяевского», директор БУ ВО «Воронежский центр контроля качества и сертификации лекарственных средств». Недостоверные декларации предоставили три заместителя руководителя департамента здравоохранения.