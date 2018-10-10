Баку, 10 октября, 2018, 18:04 — ИА Регнум. Советник помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент положительно оценил встречу премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках саммита СНГ в Душанбе.

trend.az Джордж Кент

«Встреча в Душанбе носит в себе положительный сигнал. После этой встречи мы наблюдаем снижение интенсивности нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения», — сказал Кент на брифинге в Баку, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, Госдеп призывает стороны придерживаться данного курса и далее.

«Важно также уменьшение агрессивных заявлений сторонами. Подобная риторика не служит миру», — отметил он.

По словам Кента, сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта посетят регион в конце октября.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят Азербайджан и Армению через две недели», — сказал Кент на брифинге в Баку.