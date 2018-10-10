Москва, 10 октября, 2018, 18:04 — ИА Регнум. Автоматической корреляции между уровнем бедности и темпами экономического роста нет. Об этом 10 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина, сказавшего, что, даже если темпы роста экономики РФ поднять до 3,5% в год, то за шесть ближайших лет уровень бедности удастся снизить только на 30%.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кудрин-алармист

«Конечно, при прочих равных условиях, когда у вас есть экономический рост, бороться с бедностью легче, чем когда его нет, — это очевидно, — уточнил Кагарлицкий. — Но при этом есть страны с довольно высокими темпами роста и очень незначительным прогрессом по борьбе с бедностью и другие — с низкими темпами роста и довольно серьёзными успехами по борьбе с бедностью. Это зависит от распределения ресурсов».

Кроме того, Кагарлицкий указал на то, что есть и объективные причины, по которым правительство РФ оказывается незаинтересованным в борьбе с бедностью.

«Если ваш экономический рост (как предполагают Кудрин и прочая компания) ориентирован на экспорт, то вы объективно не заинтересованы в снижении уровня бедности, потому что бедность является одним из ваших ресурсов, так как повышает вашу конкурентоспособность на внешнем рынке, — сказал глава ИГСО. — Поэтому экспортно-ориентированная политика делает правительство и бизнес не заинтересованными в преодолении бедности».

Также эксперт отметил, что, когда правительственные чиновники рассуждают об экспортно-ориентированном росте РФ, они ошибаются вдвойне, потому что никаких рынков для расширения российского экспорта «не существует в природе».

«Кроме того, таким образом они блокируют возможность самой постановки вопроса о борьбе с бедностью, — сказал Кагарлицкий. — Между тем создание внутреннего рынка и одновременно борьба с бедностью — это взаимосвязанные условия, которые предполагают как раз преодоление неолиберального курса и перераспределение ресурсов в пользу бедных слоёв населения. Не в форме раздачи денег! Это наименее эффективная форма. Бороться с бедностью надо, начав хотя бы с предоставления большого количества бесплатных услуг и возможностей населению, создавая в процессе хорошо оплачиваемые рабочие места».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Счётной палаты РФ в ближайшие годы будет крайне сложно добиться снижения уровня бедности в России на 50%. Об этом Алексей Кудрин заявил на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Президент ставит задачу снизить уровень бедности на 50%. Мы увидели, что, даже если темпы роста экономики страны поднять до 3,5% в год, то нам за шесть ближайших лет удастся снизить уровень бедности только на 30%», — сказал Кудрин.