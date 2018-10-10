Ульяновск, 10 октября, 2018, 18:00 — ИА Регнум. Россия намерена предложить партнерам по БРИКС и ЕАЭС провести специальный спортивный турнир. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках международного форума «Россия — спортивная держава».

Беговая дорожка

Глава государства уточнил, что необходимо развивать спортивный обмен, чтобы лучшие спортсмены встречались, обменивались опытом.

«Отмечу, что по итогам Универсиады в Казани, Олимпиады в Сочи, чемпионата мира по футболу число занимающихся в спортклубах, секциях резко увеличилось, можно сказать, в разы увеличилось», — отметил Путин и добавил, что именно на такое развитие событий и был расчет.

Президент выразил надежду, что вовлечение в занятия физической культурой и спортом продолжится и в текущем году, когда Россия будет принимать зимнюю Универсиаду в Красноярске, а также чемпионат мира по боксу. Кроме того, в 2022 году ожидается проведение чемпионата мира по волейболу в РФ, в 2023 — чемпионата мира по хоккею.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, VII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проходит в эти дни в Ульяновске.

Гостями мероприятия стали более трех тыс. человек из России и других стран — главы профильных ведомств, руководители федеральных и региональных органов власти, представители олимпийского движения и спортивных организаций.

Ранее на заседании форума Путин отметил необходимость создания единых правил для борьбы с допингом в спорте.