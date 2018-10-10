Киев, 10 октября, 2018, 18:06 — ИА Регнум. После предоставления томоса об автокефалии неканонической православной церкви произойдёт объединение трёх раскольничьих организаций, заявил так называемый «патриарх всея Украины-Руси» Михаил Денисенко, известный как Филарет, 10 октября в интервью изданию «Обозреватель».

Plokhish Молебен УПЦ КП

В новую организацию также войдёт часть иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата:

«Сначала это будет объединение Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и части Московского патриархата. Часть составляют около десяти архиереев этой церкви. После того как будет принято решение о томосе, мы соберём архиерейский собор… Это все представители Киевского патриархата, 12 архиереев автокефальной церкви и 10 — Московского патриархата. Они и зафиксируют, примут решение об объединении церквей», — рассказал глава раскольников.

Филарет убеждён, что после создания раскольничьей структуры в неё вольётся большая часть УПЦ Московского патриархата:

«Те, кто [ко мне] обратились, имена свои скрывают, боятся: а может, не будет этого томоса, и тогда их Москва накажет. А когда всё будет понятно — тогда уже будут свободно выбирать или одну, или другую церковь. Конечно, большинство Московского патриархата перейдёт уже в эту новосозданную Украинскую православную церковь», — подчеркнул Денисенко.

Он также отметил, что после создания Украинской православной церкви, каноническая УПЦ Московского патриархата будет принудительно переименована в Российскую православную церковь.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько депутатов Верховной рады Украины заявили в социальных сетях, якобы решение о предоставлении томоса об автокефалии непризнанной украинской православной церкви уже принято синодом Константинопольского патриархата в Стамбуле, однако представители религиозной организации «Киевский патриархат» и администрации президента Украины призвали не распространять эту информацию и дождаться официального заявления.

Читайте также: Константинополь дал автокефалию украинским раскольникам — депутат Рады