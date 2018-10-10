Москва, 10 октября, 2018, 17:58 — ИА Регнум. Власти Болгарии не предпринимают необходимых мер по недопущению актов вандализма в отношении памятников советским воинам на территории страны. Об этом заявила на брифинге 10 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Рене Магритт. Молчаливое согласие (фрагмент). 1965

«Вынуждены констатировать, что болгарская сторона так и не предпринимает эффективных мер по недопущению глумления над памятью советских воинов, отдавших свои жизни ради спасения человечества от нацизма», — сказала представитель МИД России.

Она отметила, что в ночь на 4 октября был в очередной раз осквернён памятник советским воинам в Софии, что не может не вызывать озабоченность у российской стороны.

«Настойчиво призываем правительство Болгарии пресечь участившиеся в последнее время случаи вандализма в отношении монумента и обеспечить его сохранность в соответствии с российско-болгарскими договорённостями», — подчеркнула Мария Захарова.

Напомним, за последние недели в Болгарии произошло сразу несколько актов вандализма в отношении монументов советским воинам-освободителям. Так, в середине сентября неизвестные залили краской и машинным маслом памятник Советской армии в Софии, а в начале октября на этом же монументе появились надписи с призывами к его сносу. Болгарские власти дежурно выступают с осуждением подобных акций, однако ни в одном из таких случаев вандалы не были привлечены к ответственности.

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