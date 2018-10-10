Салехард, 10 октября, 2018, 17:53 — ИА Регнум. В Тазовском районе ЯНАО аварийные дома не расселяются вплоть до чрезвычайных ситуаций со зданиями. В селе Находка жильцов разваливающегося дома даже некуда селить — им закупили вагончики. Для расселения жильцов рухнувшего 1 октября со свай дома в посёлке Тазовском местным властям необходимо где-то найти 50−65 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия Аварийный дом. Угроза обрушения

Напомним, 1 октября 2018 года в посёлке Тазовский около 8:00 по местному времени 59-квартирная «малосемейка» по улице Пристанская, 45-а сошла со свай. Эвакуированы и подлежат расселению 138 человек. К счастью, при сходе дома никто не пострадал.

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Дом 1987 года постройки. В 2011 году здесь производился капитальный ремонт. Сейчас здание восстановлению не подлежит. Без крыши над головой осталось 55 семей с детьми. СУ СКР по ЯНАО проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность»).

»Сколько раз мы в управляющую компанию звонили, просили сделать ремонт в постирочной, там полы просели, вода стояла — в итоге именно та сторона и обвалилась! Теперь у нас всё очень плохо, идёшь по улице и реветь хочется, потому что некуда идти», — рассказывает одна из жительниц сошедшего со свай дома местной газете «Северное сияние».

В местах временного проживания, предоставленных поселковой администрацией, разместились 22 семьи. Остальные разместились у родственников и знакомых. Были выделены помещения для хранения вещей, семьям выдали по 10 тыс. рублей на первоначальные расходы. Собраны заявления для получения материальной помощи из регионального бюджета в размере 50 тыс. рублей на семью и 20 тыс. рублей на одиноко проживающего человека.

Глава Тазовского района Василий Паршаков сообщил на встрече с жильцами рухнувшего дома, что у семи собственников жилые помещения выкупят, 15 семей, проживающие в «малосемейке» по договору социального найма, получат другое жильё. Чтобы расселить пострадавших от обрушения, необходимо 50−65 млн рублей для покупки жилья на вторичном рынке.

Всего в Тазовском районе 256 домов признаны аварийными. Из них в районном центре Тазовский нужно расселить 75 домов, или более двух тысяч человек. Собственных средств, чтобы расселить всех из авариек, у района нет.