Киев, 10 октября, 2018, 18:34 — ИА Регнум. В центре Киева неизвестные угнали автомобиль посольства Киргизии на Украине, сообщает 10 октября УНИАН.

Bull-Doser Toyota Highlander

Согласно сообщению, автомобиль марки Toyota Highlander был угнан в ночь на 10 октября, машина принадлежала киргизскому консулу. При этом у машины были дипломатические номерные знаки, однако это похитителей не смутило. На месте работает полиция, проводится расследование.

Отмечается, что посольство Киргизии в Киеве уже послало в МИД Украины ноту с просьбой помочь вернуть служебное авто.

Напомним, ранее украинские радикалы совершили противоправные действия по отношению к автомобилям российского посольства в Киеве: машины облили фекалиями, прокололи шины и сбили номерные знаки.