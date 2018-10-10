Литва, 10 октября, 2018, 17:45 — ИА Регнум. В Алитусском районе снесён памятник советскому воину-освободителю, который почти 33 года назад установили неподалёку от села Мирославас, в месте одного из первых танковых сражений Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 октября.

Цитата из видео «Alytaus rajone nugriauta kario skulptūra» пользователя Alytaus Gidas.youtube.com Снос памятника советскому воину-освободителю в Литве

Скульптура была установлена 9 мая 1985 года и первоначально символизировала победу над фашизмом всей антигитлеровской коалиции: было установлено два валуна, на которых высечены лица советского воина и французского солдата. Французский солдат был взорван вандалами в 90-х годах.

Оставшуюся часть скульптуры, на которой высечено лицо советского воина, снесли сегодня: к валуну закрепили тросы, его сдвинул бульдозер, затем ковшом перетащили для дальнейшей транспортировки в парк Грутаса, где выставлены скульптуры советского времени.