Москва, 10 октября, 2018, 17:48 — ИА Регнум. Взрыв боеприпасов в районе посёлка Дружба Ичнянского района Черниговской области на территории 6-го арсенала Министерства обороны Украины мог организовать сам президент Украины Пётр Порошенко. Такую шутливую версию высказал 10 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, комментируя версию Порошенко о возможной причастности РФ к взрыву этого склада.

Цитата из х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Владимир Владиславский в роли директора торговой базы

«Если в кране нет воды, значит, выпили москали, — пошутил он. — Но я хочу обратить внимание на технологию. Я могу на том же основании, на котором Порошенко обвиняет Россию, сказать, что это [взрыв] сделал сам Порошенко. По крайней мере логично. Он смотрел «Операцию Ы и другие приключения Шурика». Для того чтобы что-то списать, нужно организовать ограбление или взрыв. Уже третий склад взрывается».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, после того как 9 октября в районе посёлка Дружба Ичнянского района Черниговской области на территории склада Министерства обороны Украины произошёл взрыв боеприпасов, Пётр Порошенко во время совещания с силовиками поручил министру обороны Степану Полтораку и министру иностранных дел Павлу Климкину завершить переговоры с НАТО по реализации специального трастового фонда, который обеспечит безопасную эксплуатацию и эффективную охрану объектов хранения боеприпасов.

Кроме того, он сказал, что «учитывая близость к российской границе, не случайно, что основной версией Службы безопасности Украины, военной прокуратуры, является диверсия».