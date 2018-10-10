Ярославль, 10 октября, 2018, 17:37 — ИА Регнум. В Ярославском районе Ярославской области владелец дороги между селом Красный бор и деревней Красный бор отказался от идеи закрыть проезд для школьного автобуса. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Русанов Дорога в Ярославском районе

В начале октября на дороге, по которой ходит школьный автобус Пестрецовской средней школы, появилось объявление: «С 12 октября проезд будет закрыт. Частная территория!». Альтернативная дорога идет через Ярославль и значительно длиннее.

«Водитель школьного автобуса посчитал, что путь будет дольше на 45 минут. То есть полтора часа в день у детей уйдет дополнительно на дорогу. На час раньше придется вставать утром», — сказал корреспонденту ИА REGNUM житель деревни Алешково Владимир Русанов.

Проблема касалась жителей села и деревни Красный Бор, деревень Мостец, Ермолово, Болково, поселка Зелёный Бор. Районные власти оперативно отреагировали на обращение людей.

Мы с собственником разобрались, договорились. Дорогу будут вымежевывать, а потом передавать в муниципальную собственность. На сегодняшний момент проезду школьного автобуса ничего не препятствует. Готовимся к тому, чтобы принять дорогу в собственность и включить ее реестр дорог муниципального района», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава администрации Ярославского района Николай Золотников.

Дорога будет доступна не только для школьного автобуса, но и для обычного транспорта. Передача дороги в муниципальную собственность позволит властям выделять деньги на ее содержание. Сейчас состояние проезда оставляет желать лучшего.