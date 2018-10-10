Киев, 10 октября, 2018, 17:41 — ИА Регнум. Всемирный банк и Международный валютный фонд оценивают влияние трудовой миграции на экономику Украины не столь пессимистично, как принято считать, заявил кандидат политических наук Александр Палий 9 октября в интервью украинскому телеканалу «24».

Михаил Сажин. Вид на Киев. 1840-е

"Они публикуют нашей экономике достаточно хорошие прогнозы, возможно, даже сенсационно хорошие прогнозы, потому что сегодня МВФ опубликовал очередной мировой экономический отчет, в котором есть оценка ВВП по состоянию на сегодня и, соответственно, прогнозы на будущее. Кроме того, если говорить про этот год, то Международный валютный фонд поднял оценку роста ВВП Украины в этом году до 3,5%», — рассказал эксперт.

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Палий отметил, что нынешняя трудовая миграция с Украины отличается от той, что наблюдалась в 90-е годы. Если тогда люди уезжали чтобы выжить, то сейчас они просто не хотят работать над собой:

«Люди ищут более комфортных условий. Значительно легче устроиться где-то за границей, не изменяя себя даже не пытаясь серьезно работать над собой, не интегрироваться. О чем я говорю: водитель у нас и водитель в Германии — это две разные вещи, но зарплата водителя в Германии — три тысячи евро. Много людей хотят более комфортного. Значительно легче поехать и встроиться в чужую систему, чем строить с нуля свою».

Эксперт уверен, что как только средняя зарплата на Украине повысится до уровня $600−700, граждане перестанут уезжать, а некоторые мигранты даже вернутся обратно.

Напомним, экономист Алексей Кущ заявил, что показатель ВВП слабо связан с реальным состоянием экономики Украины, поскольку половина экономики страны находится в тени.

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