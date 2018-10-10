Нью-Йорк, США, 10 октября, 2018, 17:43 — ИА Регнум. Индексы фондового рынка США начали торги разнонаправленно, 10 октября передает агентство Reuters.

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Так, индекс S&P 500 открылся ниже на 6,44 пункта (0,22%), на уровне 2873,90 пункта. Индекс Nasdaq упал на 43,94 пункта (0,57%), до 7694,08 пункта. Индекс Dow Jones вырос на 11,16 пункта (0,04%), до 26 441,73 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, нестабильность преследует Уолл-стрит с начала недели. Поводом к спадам были падение группы FAANG и негативный прогноз МВФ о перспективах мировой экономики — позитивный тренд задают хорошие экономические показатели в самих США.

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