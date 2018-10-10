Ереван, 10 октября, 2018, 17:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна набирает обороты для экономического скачка.

Photolure Грант Багратян

«Набираем обороты для экономического скачка. С момента революции по сегодняшний день, с мая по сей день, активы банковской системы выросли на 10,5%, кредиты — на 7%, причем кредиты, выданные физическим лицам, выросли на 10,4%, а юридическим лицам — на 4,3%. Вклады за отчетный период увеличились на 9,2%», — написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Экс-премьер Армении, бывший депутат парламента Армении Грант Багратян подверг критике запись Пашиняна, подчеркнув, что делать подобное заявление — неправильно.

«Здесь неправильно все. Прежде всего, подобные вещи говорил часто также Серж Саргсян (бывший президент Армении — ИА REGNUM ). Несколько раз возразили, больше не повторял», — написал Багратян.

По мнению Багратяна, премьера должно беспокоить состояние экономики. Во втором квартале по сравнению с первым инвестиции сократились в 11 раз.

«Да и первый не очень радовал. Сейчас в условиях полного отсутствия инвестиций растет потребность в кредитах. А в этом уже нет ничего хорошего», — написал Грант Багратян.

Читайте также: «Кабинет Пашиняна продолжает экономическую политику прежних правительств»