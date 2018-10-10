Санкт-Петербург, 10 октября, 2018, 17:16 — ИА Регнум. Мариинский театр пока не получал новых исковых требований от Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга по поводу здания на Садовой улице, д. 61. По ранее поданному КГИОП иску к театру планируется заключение мирового соглашения в суде. Об этом ИА REGNUM сообщила 10 октября пресс-служба Мариинского театра.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание на улице Садовой, 61

Ранее в тот же день КГИОП сообщил, что обратился в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга с исковым заявлением о понуждении театра к исполнению охранных обязательств, связанных с сохранением объекта культурного наследия «Дом кн. Шаховской (купца Чугреева)». Поэт Михаил Лермонтов жил в этом доме в 1836—1837 годах.

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«В настоящее время Мариинским театром от КГИОП официально было получено единственное исковое заявление о выполнении первоочередных противоаварийных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Дом кн. Шаховской (купца Чугреева)». Противоаварийные мероприятия были выполнены, в КГИОП отправлена соответствующая отчетная документация», — заявили сегодня в Мариинском театре.

Заметим, об этом первом иске упоминалось и в сообщении КГИОП. После подачи иска пользователь здания «добровольно приступил к исполнению исковых требований: был закрыт контур здания и световой фонарь», признали в КГИОП, в связи с чем судебное заседание по иску было отложено.

Как уточнили в Мариинском театре, судебное разбирательство по данному вопросу назначено в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга на 11 октября.

«По результатам заседания между сторонами должно быть заключено мировое соглашение», — подчеркнули в театре, вновь добавив, что «новых исковых заявлений от КГИОП к Мариинскому театру не поступало».

В театре также вновь подтвердили, что здание на Садовой улице, 61, «по-прежнему планируется использовать под жилье для размещения сотрудников Мариинского театра».

Доходный дом княгини Шаховской был построен в начале XIX века. Осенью 1836 года в квартире № 1 на втором этаже поселился Михаил Лермонтов вместе с бабушкой Елизаветой Арсеньевой. Здесь он написал «Бородино», «Героя нашего времени», «Демона». В конце XIX — начале XX века дом был подвергнут перестройке.

В 2012 году правительство Петербурга решило передать дом и соседние строения Мариинскому театру под отель для приема артистов. Обременением город назначил создание историко-культурного центра, посвящённого Лермонтову.