Киев, 10 октября, 2018, 16:57 — ИА Регнум. Кабинет министров Украины принял решение о создании Шосткинского погранотряда государственной пограничной службы, сообщило 10 октября информационное агентство «Униан».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

Местом действия погранотряда станет Сумская область, а точнее город Шостка в 209 км к северу от Сум.

Напомним, украинские власти тиражируют версию, якобы военный склад в Черниговской области взорвали российские диверсанты, перешедшие через российско-украинскую границу.

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