Москва, 10 октября, 2018, 16:44 — ИА Регнум. В условиях, когда правительство РФ фактически отказалось от части своих социальных обязательств, в стране будут нарастать социальная напряжённость, преступность и коррупция, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 10 октября, комментируя заявление министра экономического развития РФ Максима Орешкина, который заверил, что платёжный баланс России столь устойчив, что сможет покрыть любую волатильность, а российская экономика находится в стабильном состоянии.

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«С министром можно согласиться в том, что с чисто бухгалтерской точки зрения у российской экономики всё более-менее неплохо, — сказал Григорьев. — Сейчас различные чиновники даже называют это всё (вкупе с низкой инфляцией) «макроэкономической стабильностью» и подчёркивают, что нужно всеми силами эту стабильность сохранять, не поддаваясь не всевозможный популизм».

Однако, как считает Григорьев, у данного подхода есть как минимум два слабых места.

«Во-первых, хорошие данные в сводных отчётах вовсе не означают роста уровня жизни населения, — отметил он. — Как известно, с 2014 года реальные располагаемые доходы граждан РФ упали больше, чем на 20%, и в 2018 году в лучшем случае удастся балансировать вокруг нулевой отметки. При этом, имея фактически профицитный бюджет, правительство дополнительно изымает средства из частного сектора, отказываясь от части социальных обязательств. В таких условиях неизбежно будет нарастать социальная напряжённость, преступность, коррупция и прочие явления, которые едва ли удастся побороть красиво составленными ведомостями».

Во-вторых, эксперт обратил внимание на то, что радужный бухгалтерский баланс не приводит к автоматическому росту производств, модернизации основных фондов, научно-техническим прорывам и радикальным массовым инновациям.

«Как сокрушается в своих заявлениях [глава Счетной палаты РФ] Алексей Кудрин, без дружбы с «западными партнёрами» не удастся достичь ни экономического роста, ни технического развития, ни побороть бедность, — продолжил Григорьев. — Это показывает то, как в сознании высших чиновников Запад, даже несмотря на откровенно враждебное поведение, до сих пор остаётся единственным вожаком и ориентиром, ухудшение отношений с которым надо просто переждать».

Кроме того, он подчеркнул, что, несмотря на многочисленные обещания и амбициозные планы, правительство так и не смогло прервать падение доходов, создать миллионы обещанных высокотехнологичных рабочих мест, провести реальное импортозамещение и диверсифицировать российскую внешнюю торговлю в плане изменения её структуры.

«Более того, в ситуации очевидно проблемной внешнеполитической конъюнктуры де-факто был осуществлён отказ от развития внутреннего, независимого от западных политических амбиций рынка, — подытожил эксперт. — Произошло нечто противоположное — ориентация на поведение типа «люди — это новая нефть», в рамках которого частный сектор и социальные вложения бюджета стали рассматриваться как бездонный колодец, из которого можно и нужно черпать средства при любом удобном случае».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам министра экономического развития Максима Орешкина, платёжный баланс России устойчив и сможет покрыть любую волатильность. По мнению чиновника, российская экономика находится в стабильном состоянии, а динамика импорта немного пошла вниз, что связано с изменением курсовых соотношений.

«Но это опять же говорит о том, что платёжный баланс России находится в очень сильном состоянии, что позволяет закрывать любую волатильность, связанную с санкционными историями», — уверен Орешкин.