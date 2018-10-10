Ярославль, 10 октября, 2018, 16:30 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы четырех созывов Евгений Ершов проиграл процесс против Пролетарской территориальной комиссии города Рыбинска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Duma.yar.ru Евгений Ершов

Евгений Ершов пытался признать незаконным решение избирательной комиссии о том, что он во время выборов указал недостоверную информацию о своем имуществе. Эта информация была размещена на информационных стендах, и, как полагает экс-депутат, способствовала поражению на выборах.

У меня в 2014 году сгорел дом, который мне достался по наследству от матери. Я его снял с учета, а на его месте построил новый. А мне в избирательной комиссии говорят, что он числится за тобой, у тебя два дома и написали на информационном стенде, что у меня нарушение в представлении данных об имуществе. Народ подошел, сказал: «Ну Ершов и козел. Нас обманул, мы за него переживали, а у него оказывается дом не сгорел» , — сказал корреспонденту ИА REGNUM Евгений Ершов.

Ершов был очень удивлен такой ситуацией. Как депутат, работавший на постоянной основе, он каждый год отчитывался о своем имуществе и доходах. И все было нормально. Он не понимает, почему его тогда вообще допустили к выборам.

Я принес в суд документ из Росреестра, где говорится, что дом списан. Вчера в суде разбирались и мне говорили: «Дом списан, дома нет — мы согласны, а право на дом у вас есть», — рассказал Евгений Ершов.

Евгений Ершов пригласил в суд свидетелей, которые рассказали, что на их выбор повлияла информация о недостоверных сведениях. Если бы решение комиссии было признано незаконным, это дало бы возможность в дальнейшем обжаловать и результаты выборов.

Но суд с доводами депутата не согласился и в иске Евгению Ершову отказал. Бывший депутат ждет письменного решения судьи и готов его обжаловать.