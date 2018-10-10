Ереван, 10 октября, 2018, 16:26 — ИА Регнум. Новым пресс-секретарём МИД Армении стала Анна Нагдалян. Соответсвующий указ подписал сегодня, 10 октября, министр иностранных дел Армении Зограа Мнацаканян. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший пресс-секретарь МИД Тигран Балаян.

Photolure Анна Нагдалян

«По приказу министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна Анна Нагдалян назначена пресс-секретарем МИД», — написал Балаян.

Сам Балаян указом президента Армен Саркисян 4 октября был назначен послом Армении в Нидерландах (резиденция в Гааге).

Кроме того, указом президента Балаян также назначен на должность постоянного представителя Армении в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Анна Нагдалян до этого работала в пресс-службе МИД Армении и замещала Балаяна во время его отсутствия.