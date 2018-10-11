Москва, 11 октября, 2018, 07:11 — ИА Регнум. Удивительное несоответствие ожиданий и реальности, демонстрируемое федеральным бюджетом России в 2018 году, заставляет задуматься о судьбе бюджета на следующий год, проект которого будет проходить первое чтение 24 октября. О том, что стоило бы принять во внимание для избежания самых крупных накладок с прогнозами, пишет обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

Федеральный бюджет на 2018 года рассчитывался как дефицитный, поэтому показанный профицит в связи со значительно выросшей ценой экспортируемой нефти свалился до некоторой степени, как снег на голову. А рассуждения российского правительства о том, что пора бы уже отвязаться от нефтедоллара, так и остаются благопожеланиями.

Беда же с обнаружившимся профицитом в том, что статьи расходов уже утверждены, и все имеющееся богатство остается «стоять в очереди», дожидаясь того часа, когда его можно будет употребить на благо народа и государства. И вопрос этот продолжает оставаться острым, доходы бюджета продолжают увеличиваться, но неясно, во-первых, насколько именно, а во-вторых, соответствуют ли расходы бюджета реальной динамике. От ответа на эти два вопроса зависит, будут ли цели, поставленные в майских указах Путина, достигнуты в реальности или лишь на бумаге.

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