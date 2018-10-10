Кемерово, 10 октября, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Команда Сибирской генерирующей компании (СГК) стала серебряным призером трофи-рейда «Точка назначения — 20». Юбилейная гонка по бездорожью, в которой приняли участие несколько десятков спортсменов из Кузбасса, состоялась в минувшие выходные в пригороде Кемерова, сообщает служба по связям с общественностью СГК.

Служба по связям с общественностью СГК Теплоэнергетики СГК завоевали «серебро» кузбасского трофи-рейда

Трофи-рейд «Точка назначения» — гонка по полному бездорожью проходит в Кемеровской области дважды в год на протяжении десяти лет. Нынешний осенний трофи-рейд стал двадцатым по счету, а по сложности и драматизму — одним из лучших за всю историю проекта под названием «Точка назначения». В начале октября в пригороде Кемерова полтора десятка команд сразились за победу в юбилейной гонке. В их числе — экипаж под руководством мастера Заводского теплосетевого района Кемеровской теплосетевой компании (входит в СГК) Дмитрия Зражевского, трехкратного победителя и призера трофи-рейда. Уже несколько гонок его команда на автомобиле ВАЗ-2108 выступает под флагом Сибирской генерирующей компании.

Общая протяженность маршрута «Точки назначения — 20» составила 36 километров. Семь часов пути от старта до финиша на обычных легковых автомобилях без дорог, через грязь, овраги и даже заброшенный карьер. Формат трофи-рейда предполагает, что его участники должны, ориентируясь по карте с нанесенными на нее точками, преодолеть несколько спецучастков и найти максимальное количество разбросанных на местности контрольных меток. В этот раз на «Точке назначения» спортсменов ждали 80 контрольных точек, вдвое больше, чем обычно, — что сделало гонку более скоростной и заставило гонщиков придерживаться новой тактики поведения на трассе.

Победители юбилейного трофи-рейда традиционно были названы в двух категориях «Легковой монопривод» и «Джип». Команда СГК в итоговой таблице заняла второе место среди экипажей, которые выступали на моноприводных автомобилях.

«Мы с ребятами приближали победу, как могли, буквально на себе притащили нашу машину к финишной черте, — рассказал Дмитрий Зражевский. — Первую половину гонки проехали хорошо. Но затем сломалось сцепление — и началось всё самое интересное. По условиям соревнования у нас был выбор: либо запросить эвакуацию и тем самым признать свое поражение, либо продолжать гонку и толкать авто до финиша. Мы решили идти до конца! В результате, по количеству «взятых» точек и набранных баллов наша команда лишь немного уступила победителю. Второе место в такой гонке — это сильно! Было реально круто!».