Москва, 10 октября, 2018, 15:59 — ИА Регнум. На данный момент ни одна из предложенных редакций поправок к закону о возвратах производителям нереализованной продукции полностью не снимает риски развития негативных сценариев. Совершенно очевидно, что любые ограничения для торговли в той или иной мере могут нести негативные последствия для отрасли. Пока наиболее оптимальными с точки зрения учета интересов всех сторон сегодня выглядят поправки депутата Госдумы РФ Геннадия Онищенко («Единая Россия»), в которых он предлагает ограничить законопроект только товарами со сроком годности не более 10 дней, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры торговой политики РЭУ имени Г.В. Плеханова Михаил Перельман.

OSCE Parliamentary Assembly Геннадий Онищенко

По его мнению, это наиболее мягкий сценарий, который может стать компромиссом для поставщиков и ритейлеров. Из всех представленных на сегодняшний день видений развития ситуации, подход Геннадия Онищенко видится наиболее профессиональным, поскольку только он фактически и учитывает специфику бизнес-процессов и скорости адаптации рынка к изменяющимся условиям.

«Существует позиция Минсельхоза, по которой он рекомендует ограничить перечень товаров под действием закона только теми, чей срок годности не превышает 20 дней. Но такое ограничение является лишь «меньшим из зол» и не сможет полностью устранить все риски, связанные с реализацией закона. Кроме того, товары со сроком годности до 20 дней составляют значительную часть ассортимента супермаркетов, более 50%. А это означает, что под удар попадёт большинство поставщиков, с которыми работают сети», — пояснил эксперт.

Для того, чтобы интересы ни одного из участников рынка не были ущемлены, необходимо проведение дополнительного анализа его воздействия на рыночные процессы. К подобному анализу, безусловно, должны быть привлечены профессионалы, которые понимают всю сложность и многогранность рыночных отношений между ритейлом и поставщиками. На данный момент этот вопрос получил слишком большое влияние на общественное мнение со стороны популистов, которые иногда не представляют себе, ни как выстроены бизнес-процессы, ни всю цепочку последствий, которые скажутся на потребителе.

«В условиях, когда каждое поспешное политическое решение может привести к непредвиденным экономическим результатам, законодатели должны аккуратнее подходить к принятию спорных законов, предварительный анализ которых выявляет больше минус, чем плюсов», — подчеркнул Перельман.

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Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, запрещающий сетям возврат производителям нереализованной продукции, в январе 2018 года в Госдуму внесла вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая («Единая Россия»). По её мнению, эта инициатива даст отечественным производителям новые возможности для развития производства, расширения ассортимента, повышения качества продукции и защитит права покупателей.

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