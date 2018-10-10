Ереван, 10 октября, 2018, 16:04 — ИА Регнум. 17-й саммит международной организации франкоязычных стран (OIF) пройдет в Армении 11 и 12 октября 2018 года, сообщает RFI.

Впервые саммит OIF пройдет в Республике Армения, где соберутся около 40 глав государств и правительств, в том числе многие лидеры африканских стран, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

На улицах Еревана прохожие говорят в основном на армянском и русском языках, иногда на английском, но редко, когда встретишь французскую речь, передает издание.

Напомним, международная организация франкоязычных стран была создана 20 марта 1970 года в Нигере и объединяет 56 стран мира. Армения стала членом организации в 2008 году.