Санкт-Петербург, 10 октября, 2018, 15:53 — ИА Регнум. Паралимпийская спортсменка Марина Бекетова стала абсолютной чемпионкой и установила три рекорда Санкт-Петербурга на Х Открытом турнире по пауэрлифтингу среди тяжелоатлетов без физических ограничений.

Благотворительный фонд «Точка опоры» Марина Бекетова

Марина Бекетова впервые приняла участие в юбилейном десятом Открытом турнире по пауэрлифтингу среди мужчин и женщин, который состоялся 7 октября в Санкт-Петербурге.

Благотворительный фонд «Точка опоры» Марина Бекетова стала абсолютной чемпионкой

Спортсменка является многократным призером всероссийских и международных соревнований по жиму штанги среди лиц с ПОДА (поражением опорно-двигательного аппарата). Однако, из-за отстранения ПКР из МПК участие российских атлетов в мировых стартах пока невозможно. Чтобы принять участие в турнире, Марина Бекетова решила соревноваться с тяжелоатлетами без физических ограничений.

Как сообщает БФ «Точка опоры», по результатам турнира паралимпийская спортсменка стала победителем в абсолютном зачете (подсчет поднятого веса относительно собственного по специальной формуле среди всех весовых категорий) и в весовой категории до 52 кг, установив три рекорда Санкт-Петербурга.

«Очень приятно было выступать на одном помосте с ребятами, тем самым набраться опыта для себя и дать веру другим, кто только начинает в этом спорте работать. Сейчас готовимся в Польшу» — поделилась Марина Бекетова.

Благотворительный фонд «Точка опоры» Марина Бекетова с тренером

Также паралимпийскую тяжелоатлетку включили в состав сборной Санкт-Петербурга и вместе со здоровыми спортсменами она выступит на Чемпионате России в Суздале.