Москва, 10 октября, 2018, 15:50 — ИА Регнум. В администрации президента России не ведётся работа по подготовке изменений в Конституцию РФ. Об этом 10 октября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Gorelov, Наталья Худякова Иллюстрированная Конституция

По словам официального представителя Кремля, статья председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина, в которой говорится о «точечном изменении Конституции РФ», воспринимается в Кремле как «личная экспертная точка зрения».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин подчеркнул, что, по его мнению, Конституция России нуждается в «точечных изменениях».

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