Москва, 10 октября, 2018, 15:41 — ИА Регнум. В последние дни курс американской валюты к рублю стабилизировался в диапазоне между отметками 64,80 (минимум 2 октября) и 66,89 рубля за доллар (максимум 8 октября). Нисходящая коррекция по валютной паре доллар США против российского рубля (USD/RUR), начавшаяся во второй декаде сентября, в основном, завершилась. Но пока доллару не хватает тяги для того, чтобы уверенно преодолеть зону сопротивления, расположенную между отметками 68,30 и 68,80. Эта «немощь» доллара частично связана со стабилизацией нефтяных котировок на достаточно высоких уровнях. А, также, с временным ослаблением позиций «американца» (USD) на международном валютном рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Андрей Перекальский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рубль. Угроза падения

«В то же время следует отметить, что все факторы, способствовавшие восстановлению рубля в сентябре и начале октября, носили (и носят) исключительно временный характер. И, более того, их действие уже практически исчерпалось (кроме продолжающегося восстановления нефтяных котировок). Напротив, фундаментальные факторы, действующие против рубля, сохранились. И их действие неизбежно пересилит влияние временных факторов, работающих на рубль, если не сегодня-завтра, то уже в ближайшие дни», — — считает эксперт.

На 11 октября наиболее вероятная траектория движения котировок валютной пары USD/RUR выглядит так: сначала небольшое снижение (нырок к 66 рублям за доллар). Затем быстрый разворот вверх, закрепление выше локального сопротивления, расположенного в районе 66,20−66,30, и постепенное восстановление к максимуму 8 октября на отметке 66,89. Если день (11 октября) закроется выше значения в 67 рублей за доллар, в ближайшие дни восходящее движение в сторону зоны сопротивления 68,30−68,80 продолжится.

«Из этого можно сделать вывод, что при развороте вверх стоит покупать доллары против рубля. Тем более, что сформировавшийся тренд на ослабление рубля является долгосрочным и хорошо поддерживается фундаментально. А то укрепление национальной валюты, которое наблюдалось в последнее время, является всего лишь коррекцией к этому тренду», — полагает Перекальский.

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