Нью-Йорк, США, 10 октября, 2018, 15:34 — ИА Регнум. Власти Нью-Йорка утвердили законопроект, легализующий введение в свидетельствах о рождении графы с указанием «третьего пола» ребенка. Соответствующая церемония транслировалась в Twitter мэра Нью-Йорка Билла де Блазио.

Цитата из х/ф «Оно». Реж. Андрес Мушьетти. 2017. США, Канада Чудо-юдо

Отмечается, что «третий пол» будет маркироваться в документах литерой X. Принятие указанного закона де Блазио назвал шагом «в борьбе за достоинство и уважение».

«Новый законопроект позволит всем жителям Нью-Йорка — особенно нашим трансгендерным и небинарным жителям — иметь свидетельства о рождении, которые лучше отражают их идентичность», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее детский клинический психолог, эксперт Роскомнадзора Жанна Тачмамедова заявила, что критика Голливуда, где «слишком мало фильмов с участием персонажей, имеющих нетрадиционную сексуальную ориентацию» — это «звонок» для Минкультуры РФ: на российский рынок пойдет неконтролируемый поток голливудской пропаганды, который ударит по детям.

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