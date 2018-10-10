Москва, 10 октября, 2018, 15:33 — ИА Регнум. Запасы природного газа месторождения, открытого на Северо-Обском лицензионном участке в акватории Обской губы, оцениваются в объеме не менее 320 млрд кубометров, сообщила 10 октября пресс-служба компании «Новатэк».

Vadimirushka Танкеры в Обской губе

При этом ресурсы газа в районе испытанной поисковой скважины могут превышать 900 млрд кубометров.

Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон сообщил, что по размеру запасов Северо-Обское месторождение обладает уникальными характеристиками. Его выгодное географическое расположение позволит предприятию говорить о достаточных предпосылках для успешной реализации нового СПГ-проекта.

Работы по бурению тестовой скважины провели специалисты компании «Арктик СПГ 3», дочернего общества «Новатэк». Составленные материалы по подсчету запасов они передадут на экспертизу в Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых России в ноябре этого года.

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