Астана, 10 октября, 2018, 15:26 — ИА Регнум. В рамках проекта North East Ring Project на месторождении Тенгиз в Атырауской области Казахстана будет пробурено 66 новых скважин, сообщает 10 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на председателя президиума Союза нефтесервисных компаний Казахстана Рашида Жаксылыкова.

Эндрю Уайет. Сухая скважина. 1958

Бюджет проекта составляет $5 млрд. Жаксылыков отметил, что в рамках проекта управления устьевым давлением в ТОО «Тенгизшевройл» было трудоустроено 42 тыс. граждан Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября генеральный менеджер по связям с правительством и общественностью ТОО «Тенгизшевройл» Рзабек Артыгалиев заявил, что в проекте расширения месторождения Тенгиз принимают участие 100 тыс. человек.