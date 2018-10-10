Москва, 10 октября, 2018, 15:19 — ИА Регнум. Отец футболиста Павла Мамаева и его агент Константин Мамаев сообщил, что футбольный клуб «Краснодар» уведомил его о желании расторгнуть контракт. Аудиозапись разговора опубликована в Telegram-канале «Мутко против».

Alexandr Mysiakin Павел Мамаев (справа)

Следует отметить, что человек, представленный в качестве отца Мамаева, при помощи обсценной лексики пытается оправдать Мамаева в скандале с избиением в Москве директора департамента Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ГНЦ РФ ФГУП НАМИ Сергея Гайсина.

«Человек в отпуске находится. Как вам не стыдно, черти? Гореть вам всем в аду. Поняли позицию мою? Обычный русский парень зарабатывает деньги, а, как только оступился, каждый готов нож в спину воткнуть», — говорит человек в ролике.

Как сообщало ИА REGNUM, футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева подозревают сразу в двух нападениях. Так, 8 октября спортсмены устроили перепалку с Денисом Паком и Сергеем Гайсиным, а ранее дебоширы жестоко избили водителя «Первого канала».

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