Омск, 10 октября, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков на встрече с министром культуры Российской Федерации Владимиром Мединским, состоявшейся 9 октября, сообщил о завершении работ по реконструкции здания драматического театра «Галёрка» — самого долгожданного омского культурного долгостроя.

Omskportal.ru В омском театре «Галёрка»

Строительство продолжалось более десяти лет. В 2018 году из бюджета Омской области на его завершение выделили 100 млн рублей.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 10 октября, в правительстве Омской области, Владимир Мединский принял приглашение Александра Буркова. Глава Минкультуры РФ планирует принять участие в церемонии открытия «Галёрки».

Уточняется, что в результате реконструкции площадь театра увеличилась с 2,9 тыс. до 7,8 тыс. кв. метров. Театр сможет принимать 300 зрителей. В нём появился большой производственный цех для декораций и других театральных конструкций. Кроме того, в «Галёрке» есть два репетиционных зала и гримёрные.

«Мы провели, я считаю, достаточно плодотворную встречу: Владимир Мединский принял наше приглашение посетить первый спектакль в новом здании «Галёрки» и самое главное — поддержал следующие наши проекты. В частности — завершение реконструкции «Эрмитаж-Сибирь». На это будет выделено из федерального бюджета 139 млн рублей», — прокомментировал Александр Бурков.

Напомним, здание государственного драматического театра «Галёрка» построили полвека назад как заводской клуб. Соответственно, в нём не было необходимого набора технологических помещений для организации полноценного театрального процесса. Решение о реконструкции здания было принято 10 лет назад. С тех пор театр работал на арендуемых сценических площадках города.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Омской области, стоимость реконструкции «Галёрки» в ценах 2018 года с учётом строительства водопровода составляет 528,53 млн рублей. По состоянию на 1 января 2018 года было профинансировано 407,61 млн рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета — 234,89 млн рублей, средств областного бюджета — 172,72 млн рублей.

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Что касается центра «Эрмитаж-Сибирь», он разместится в новом корпусе Омского музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля. Реконструкцию власти обещают завершить на рубеже 2019−2020 года. Соглашение о создании центра «Эрмитаж-Сибирь» в Омске было подписано в декабре 2013 года.

Сметная стоимость строительства в ценах 2018 года — 747,24 млн рублей. На 2018 год предусмотрены средства федерального и областного бюджетов в размере 187,55 млн рублей, из которых 160,34 млн — за счёт средств федерального бюджета (средств резервного фонда), 27,20 млн — за счёт средств областного бюджета. Для завершения реконструкции и ввода объекта в 2019 году в эксплуатацию дополнительно необходимо 318,14 млн рублей. Минкультуры РФ ранее сообщило, что в рамках формирования проекта федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов объект включен в «лист ожидания» в объёме 139,47 млн рублей за счёт средств федерального бюджета. Остальные средства планируется предусмотреть в областном бюджете на 2019 год.

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