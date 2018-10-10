Мадрид, 10 октября, 2018, 15:04 — ИА Регнум. Трещина в отношениях этих объединений ясно обозначилась еще неделю назад, а вчера, 9 октября, в ходе пленарного заседания парламента разрыв произошел официально. Не помогло даже соглашение, достигнутое в прошлый четверг, согласно которому голоса четверых подследственных депутатов (в числе которых бывший глава региона Карлес Пучдемон) будут продолжать учитываться, пока их не заменят выбранными лицами.

Convergència Democràtica de Catalunya Парламент Каталонии

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Окончательному разрыву партий предшествовал подробный доклад консультантов парламента по юридическим вопросам, в котором они настаивали, что формулировка, выбранная JpC для сохранения права голосования за своими лишенными полномочий депутатами, является незаконной и ставит под удар парламентское большинство. В ходе последовавших дебатов республиканцы и социалисты хором просили у партии Пучдемона скорректировать свое ходатайство за подследственных, но тщетно.

Оказалось, что Карлес Пучдемон и другие мятежные депутаты недовольны прежним решением пленума, хотя и обещают уважать его. Об этом они сообщили в письменной форме. Помимо заверений, что они примут волю парламента и не имеют претензий к депутатам от ERC, делегировавшим свои права, письмо содержало гневные нападки на Верховный суд Испании.

Подследственные утверждали, что их держат в тюрьме за отказ сложить с себя полномочия депутатов, и угрожали обратиться в вышестоящие инстанции за справедливостью. «Мы будем работать над тем, чтобы нарушение права на политическое представительство… было принято во внимание международными организациями и судами», — было сказано в послании.

В конечном итоге парламент Каталонии решил продолжить работу без учета четырех голосов, принадлежавших подследственным депутатам JpC. Официальное заявление об этом сделала пресс-секретарь правительства региона Эльза Артади. Таким образом, сепаратисты потеряли большинство в парламенте. Хотя его нынешний состав все еще позволяет Киму Торре и его сторонникам оставаться у власти, продвигая свой проект республики, но действовать им теперь будет куда сложнее.

Новый расклад сил в каталонском парламенте дал о себе знать незамедлительно. Так, уже были отклонены законопроекты о неподчинении королю и о праве Каталонии на самоопределение. Всего из-за произошедшего сторонники независимости проиграли шесть голосований — и, по всей видимости, проиграют еще.