Ульяновск, 10 октября, 2018, 14:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин приветствовал участников VII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который проходит в Ульяновске. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Kremlin.ru Владимир Путин на форуме «Россия — спортивная держава»

«В нынешнем году спортивная жизнь нашей страны была насыщена яркими, большими событиями. На самом высоком уровне прошел чемпионат мира по футболу, объединивший десятки национальных команд и миллионы болельщиков из многих государств. Были успешно организованы другие престижные международные соревнования», — отметил глава государства.

Все эти мероприятия, по мнению президента, продемонстрировали великую гуманистическую, консолидирующую миссию спорта. Кроме того, такие масштабные спортивные события вносят огромный вклад в популяризацию ценностей активного и здорового образа жизни, свидетельствуют о большой, слаженной работе, которая проводится в России в деле развития массовой физической культуры и спорта высших достижений.

Путин выразил уверенность, что форум позволит участникам обменяться опытом, а также станет стартовой площадкой для новых интересных проектов для вовлечения всех поколений в пространство физкультуры и спорта.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, форум «Россия — спортивная держава» учрежден указом президента 27 июля 2009 года в целях развития физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни, укрепления международных спортивных связей.

Первый форум прошел в 2009 году в Казани, затем мероприятие проводили Москва, Саранск, Якутск, Чебоксары и город Доброград во Владимирской области.

Гостями мероприятия в Ульяновске станут более трех тыс. человек из России и других стран — главы профильных ведомств, руководители федеральных и региональных органов власти, представители олимпийского движения и спортивных организаций.

Ожидается, что сегодня, 10 октября, президент РФ Владимир Путин посетит Ульяновскую область.