Калуга, 10 октября, 2018, 14:44 — ИА Регнум. В Законодательном собрании Калужской области подготовлен проект закона об объявлении на территории калужского региона Дня поминовения усопших (Радоницы) нерабочим днем. Как сообщили 10 октября корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области, первым поддержал данную инициативу митрополит Калужской и Боровский Климент.

Абрам Архипов. Радоница (фрагмент). 1892

На имя председателя Законодательного собрания, а также губернатора области Анатолия Артамонова пришли письма от Общественной палаты, отдела по делам молодежи Калужской епархии, «Боевого братства» и профсоюзов. Основная мысль обращения в том, что такой закон нужен. Так, представители «Боевого братства» заявляют, что в этот день они каждый год вспоминают своих погибших боевых товарищей. Также в Заксобрание поступило коллективное обращение жителей Кирова и Кировского района.

Православная молодежь считает о том, что признание Радоницы нерабочим днем даст возможность верующим не отпрашиваться с работы. Кроме того, многие семьи, получив возможность посетить храмы и кладбище на Радоницу, смогут постепенно отказаться от неверно сложившейся традиции ездить на погост на Пасху, и смогут полностью посвятить все свое время празднованию этого величайшего для всех христиан Дня.

После того как в калужских СМИ появилась информация о возможном принятии этого законопроекта, число обращений по данному вопросу в областной парламент резко выросло. Калужский областной парламент намерен широко обсудить инициативу и выяснить мнение большинства жителей.

Напомним, в православной традиции Радоница — это день особого всецерковного поминовения усопших на девятый день после Пасхи. Она всегда приходится на вторник, и если этот день не выпадает на майские праздники, то является рабочим.