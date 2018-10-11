Москва, 11 октября, 2018, 08:00 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») просит президента РФ Владимира Путина приостановить реформу тарифов ОСАГО. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, соответствующее обращение Лысаков направил на имя главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Страховка ОСАГО

«Поскольку повышение тарифов целиком относится к компетенции Банка России и не требует согласований в федеральных органах власти, только Вы, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, сможете приостановить все реформы, так или иначе связанные с повышением тарифов ОСАГО», — говорится в документе.

При этом, по мнению парламентария, реформы рынка ОСАГО, как и всего страхового рынка, нужны, но без реформы надзора и контроля за страховыми компаниями в предлагаемом формате не принесут никаких результатов.

«Значительная часть собранных премий по увеличенным тарифам так же будет разворована «недобросовестными страховщиками», что еще больше увеличит финансовый провал на рынке, усилит и без того высокие социальные риски», — указал депутат.

Лысаков просит поручить провести проверку обоснованности позиции Российского союза автостраховщиков (РСА).

«Учитывая изложенное, прошу Вас, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, поручить правоохранительным органам проверить законность и обоснованность правовой позиции РСА на предмет возможного укрывательства преступлений, совершенных руководителями страховых компаний, которые вывели и продолжают выводить с рынка значительные денежные средства», — говорится в обращении.

Лысаков напоминает, что в схожей ситуации с РусГидро только вмешательство главы государство остановило расхищение финансовых средств компании и позволило привлечь виновных к уголовной ответственности.

«Прошу также дать поручение Счетной палате Российской Федерации проверить обоснованность предлагаемых Министерством финансов, Банком России и РСА реформ, с учетом изложенных обстоятельств, а также законность и обоснованность расходования государственных средств, выделенных на санацию компании Росгосстрах», — отмечается в документе.

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Лысаков ссылается на заявления главы РСА, который в официальных документах указывает, что «многие страховые организации уходили с рынка недобровольно и не осуществляли свои обязательства перед страхователями, получив при этом премии по договорам. Таким образом, можно говорить о выводе недобросовестными страховщиками денег с рынка ОСАГО в сумме порядка 24 млрд рублей».

«Размытые формулировки вроде «вывода недобросовестными страховщиками денег с рынка ОСАГО» тем не менее не оставляют сомнений в точной квалификации действий страховщиков — это хищения и преднамеренные банкротства. Указанная сумма была выплачена из компенсационного фонда РСА по неисполненным обязательствам «недобросовестных страховщиков». Таким образом, в результате противоправных действий страховщиков, ушедших с рынка ОСАГО, фактически потеряно около 50 млрд рублей», — делает вывод депутат.

Кроме того, Лысаков отмечает, что МВД России неоднократно обращалось в РСА с предложением написать заявления о причиненном ущербе, поскольку без таких заявлений уголовное дело возбудить невозможно, однако руководство РСА категорически отказывается писать такие заявления, даже несмотря на судебные решения, которыми установлен ущерб компенсационному фонду РСА.

«Прикрываясь заключениями Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ и МГУ и умышленно подменяя понятия и объект исследований, руководители РСА заявляют, что компенсационные выплаты входят в уставную деятельность РСА. Вместе с тем анализ этих заключений показывает, что исследования проводились по проблемам отгрузки страховых полисов и никак не связаны с выводом активов из страховых компаний», — говорится в обращении.

Также парламентарий обращает внимание на действия Росгосстраха.

«Неправомерные действия самой крупной страховой компании Росгосстрах, о чем официально заявил в СМИ новый председатель совета директоров компании М. М. Задорнов, привели к убыткам в сумме более 100 млрд рублей, из них как минимум половина приходится на ОСАГО. Эти потери компенсируются в настоящее время за счет государственных средств. При этом Банк России длительное время никак не реагирует на предложения МВД России провести совместную комплексную проверку компании, чтобы понять причину злоупотреблений и не допустить таких финансовых потерь в дальнейшем», — пишет президенту Лысаков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минфин разработал законопроект, принятие которого позволит повысить стоимость ОСАГО на 30%. На цену полиса будут влиять такие показатели водителя, как частота нарушения правил, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины. В дополнение ко всему, автомобилисты смогут приобретать ОСАГО сразу на три года.