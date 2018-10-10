Вильнюс, 10 октября, 2018, 14:42 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Даля Грибаускайте. Литва

Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 10 октября, в Вильнюсе провела встречу с английским принцем Эдвардом, графом Уэссекским, и графиней Уэссекской Софи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Во время двусторонней встречи обсуждались отношения между Литвой и Великобританией, исходящие с Востока угрозы и вопросы укрепления европейской безопасности», — отмечает пресс-служба президента Литвы. «Великобритания играет очень важную роль в противодействии конвенциональным и гибридным угрозам. Литва и Великобритания, которая неоднократно сталкивалась с циничным применением химического оружия и радиоактивных веществ в мирное время, — одни из самых активных инициаторов повышения устойчивости Европы перед гибридными угрозами. Усилиями обоих государств для борьбы с ложью и дезинформацией была учреждена специальная группа по стратегическим коммуникациям. Британские эксперты также участвуют в деятельности открываемого в Каунасе регионального кибернетического центра», — добавляет канцелярия президента Литвы, которая обнародовала также и видеозапись хроники встречи, на которой Грибаускайте говорит об «оккупации».

Так, в одном из эпизодов она доказывает принцу, что «она была».

«Это еще раз доказывает, что это была оккупация, негативное отношение к прибалтийским народам именно со стороны России (эту цитату также приводит литовское агентство BNS, президент Литвы сказала именно про Россию, а не про СССР). Это стало новостью для наших гостей, для которых было важно и интересно увидеть Литву с ее такой сложной историей и так похорошевшую», — сказала Грибаускайте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве весной 2018-го в Литве пройдёт референдум об облегчении получения двойного гражданства. Референдум пройдёт в два этапа с промежутком в две недели, что в Литве некоторые правоведы и политики уже назвали незаконным. Литва идёт на такой шаг из-за возможности одномоментно потерять 200−300 тыс. своих граждан, которые проживают в Великобритании и из-за выхода королевства из ЕС могут стремиться получить британское подданство.

Согласно сообщению пресс-службы Грибаускайте, тема выхода Великобритании из ЕС и судьба литовцев в королевстве на встрече с принцем Эдвардом обсуждалась вскользь. Гораздо больше внимания было уделено «угрозам» со стороны России.