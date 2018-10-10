Тула, 10 октября, 2018, 14:27 — ИА Регнум. В Тульской области в СИЗО №1 скончался мужчина, ранее осужденный за кражу. В пресс-службе СУ СКР по региону 10 октября сообщили о начале доследственной проверки по факту смерти мужчины.

Цитата из х/ф «Граф Монте-Кристо». Реж. Робер Верне. 1954. Франция, Италия Умирающий узник

Тело 30-летнего мужчины, осужденного по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»), было обнаружено 29 сентября в одной из камер режимного корпуса СИЗО-1.

При осмотре тела следователь не обнаружил признаков насильственной смерти, а также каких-либо телесных повреждений не установлено. Причина гибели осужденного будет окончательно установлена судебно-медицинской экспертизой.

Отметим, что за последние месяцы сразу несколько регионов оказывались в центре внимания СМИ из-за ЧП в местах лишения свободы. Так, на минувших выходных в омской ИК-6 произошла массовая драка. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»). В августе заключенные Владимирского централа объявили голодовку. Еще раньше СУ СКР по Владимирской области возбудило уголовное дело по факту смерти от пневмонии заключенного в одной из колоний. До этого в Брянской области было возбуждено уголовное дело об убийстве осужденного в колонии №6 — в совершении преступления подозревается сотрудник колонии.