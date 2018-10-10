Москва, 10 октября, 2018, 14:21 — ИА Регнум. Темпы роста российского рынка страхования жизни падают второй год подряд. В пером полугодии 2018 года рост рынка составил 45,7% против 59% за тот же период 2017 года, говорится в отчете рейтингового агентства «Эксперт РА».

Страхование

Рынок инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) наиболее динамичен, однако спад темпов виден и здесь. В первом полугодии темпы прироста замедлились почти вдвое и составили 53,9% к первым шести месяцам 2017 года. Эксперты объясняют это исчерпанием эффекта низкой базы.

В накопительном страховании жизни (НСЖ) за первое полугодие объём взносов увеличился на 14,7%, тогда как годом ранее — на 17,8%. В пенсионном страховании жизни наблюдается стагнация, однако доля этого сегмента невелика.

После падения в 2015—2016 годах набирает обороты кредитное розничное страхование жизни. Здесь обюъем взносов вырос за первое полугодие 2018 года на 50% по сравнеию с тем же периодом 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал о подготовленном пакете мер, призванном увеличить объём сбережений за счёт стимулирования добровольного страхования и пенсионных накоплений граждан. Это выгодно и людям, и экономике в целом, пояснил он.

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