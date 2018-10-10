Рига, 10 октября, 2018, 14:16 — ИА Регнум. На минувшей неделе электроэнергия дорожала во всех трех государствах Прибалтики: в Латвии, Литве и Эстонии соответственно. Об этом сообщает Delfi. lv со ссылкой на сообщение литовской независимой компании по поставке электроэнергии Elektrum Lietuva.

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Среди причин повышение цен отмечается похолодание, сокращение производства на ветряных электростанциях и технические работы на АЭС в Швеции. Компания отмечает, что важным фактором влияния на цену стало сокращение объема импорта из Калининградской области РФ. Причины сокращения покупки электроэнергии в РФ в сообщении не называются.

Цена на электроэнергию в Литве выросла на 11,6% — до 59,41 евро за мегаватт-час — и была самой высокой в балтийских странах. В Латвии цена выросла на 10% — до 58,59 евро за мегаватт-час, в Эстонии — на 16,8%, до 50,56 евро за мегаватт-час.

В первую неделю октября потребление электроэнергии в балтийских странах выросло на 3% — до 521 гигаватт-часа. В Латвии оно выросло на 5% — до 139 гигаватт-часов, в Литве и Эстонии — соответственно на 3% — до 229 гигаватт-часов и на 2% до 152 гигаватт-часов.

С 1 по 7 октября производство электроэнергии в странах Прибалтики увеличилось на 16%, до 373 гигаватт-часов — в Эстонии и Латвии соответственно на 40% до 204 гигаватт-часов и на 10% до 84 гигаватт-часов, а в Литве сократилось на 14% до 85 гигаватт-часов.

В течение всего лета электроэнергия в странах Прибалтики дорожала, было установлено несколько рекордов последних лет. Установившаяся жаркая погода повлекла за собой повышение спроса на электроэнергию. При этом из-за засухи произошло снижение уровня воды в резервуарах гидроэлектростанций.

Напомним, что в прошлом месяце цены на электричество в Литве и Латвии также повышались. Разница цен за мегаватт-час в Литве и Латвии, по сравнению с Эстонией, в сентябре уже составляла 10 евро.

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Как уже ранее сообщало ИА REGNUM, страны Прибалтики до 2025 года планируют выйти из общей постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ (Белоруссия —Россия — Эстония — Латвия — Литва). Основная финансовая нагрузка ляжет на конечных потребителей электроэнергии, что можно наблюдать уже сегодня. Статистические данные за сентябрь — октябрь 2018 года конкретно демонстрируют, что решение «быть независимыми от России» в основе своей имеет политический подтекст и мало общего с экономикой и никак не улучшает жизнь граждан прибалтийских республик.

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