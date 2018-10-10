Ярославль, 10 октября, 2018, 14:07 — ИА Регнум. В Ярославле повысили родительскую плату за детские сады. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте образования мэрии Ярославля.

Детский сад в Ярославле

Родительская плата увеличится с 1 ноября. Согласно приказу департамента образования, пребывание ребенка в группе с 8−10-часовым днем обойдется в 120 рублей (ранее — 115), с 10,5-часовым днем — 127 руб, с 12-часовым днем в 150 рублей в день (ранее — 145), и с суточным пребыванием — в 160 рублей в день (ранее — в 153).

До этого родительская плата повышалась 1 декабря 2017 года. Повышение стоимости содержания детей в садиках городские власти объясняют инфляцией. Льготы и компенсации сохранятся.