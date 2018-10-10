Минск, 10 октября, 2018, 14:04 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил возможность вхождения Белоруссии в состав России. Об этом он заявил 10 октября на встрече с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Белоруссии Михаилом Бабичем, передает БЕЛТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

Лукашенко подчеркнул незыблемость суверенитета и независимости Белоруссии. Этого хочет и Россия, хотело её прежнее руководство, отметил он.

«В XXI веке говорить… об инкорпорации, включении Белоруссии в состав России просто смешно. И я ни разу от нынешнего президента России этого не слышал», — сказал белорусский лидер.

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Лукашенко отметил, что белорусский народ видит в России близкого союзника, такого, который придет на помощь при необходимости. Белоруссия отвечает России тем же.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября в Белоруссию приедет президент РФ Владимир Путин. Он примет участие в пленарном заседании Пятого форума регионов России и Белоруссии в Могилёве, а перед началом форума встретится с Александром Лукашенко.

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